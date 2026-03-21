Zwi Migdal: la imagen del espanto (Séptima parte)

Había nacido el 10 de julio de 1900 en Berdychiv bajo el nombre Ruchla Lea Libermany, ya en nuestro país se argentinizó como Raquel Liberman, siendo más reconocida por su apodo de “La Polaca”. Vivió muy pocos años. Era ucraniana de nacimiento, pero la mayor parte de su vida transcurrió en Polonia. El 7 de abril de 1935 a las 13:00 horas, víctima de un cáncer de garganta, falleció en el Hospital Argerich de Buenos Aires.

Se la considera la “heroína” que salvó a las víctimas de la Zwi Migdal, grupo de cafiolos polacos judíos que asolaba a Buenos Aires desde antes de 1900.

Raquel se casó en Polonia en 1919 con Iaacov Ferber y hacia 1921 su esposo se embarcó para Argentina. Momentáneamente, éste se afincó en Tapalqué (Buenos Aires), donde vivía una hermana la cual se desempeñaba como madama en un prostíbulo perteneciente a la Zwi Migdal de esa localidad.

Raquel Liberman, «La Polaca» (Foto: Internet).

A los dos años, Raquel junto a sus hijos Jaime y Salomón se embarcaron desde el puerto alemán de Hamburgo hacia nuestro país, con la finalidad de unirse a Iaacov y comenzar una etapa nueva con el grupo familiar. La vida de la “La Polaca” estuvo signada por la mala suerte ya que al año de haber llegado a Tapalqué (1923), Iaacov murió de tuberculosis. Esta circunstancia dejó a Raquel totalmente desvalida. Ante tamaña situación, abrumada, marchó a Buenos Aires en búsqueda de trabajo como costurera, pero la suerte le seguía siendo esquiva, por lo que al no conseguir ocupación, engañada y captada se prostituyó en los burdeles de la Zwi Migdal. Los pequeños niños quedaron en Tapalqué al cuidado de unos vecinos.

“La Polaca” comenzó con el ejercicio de la prostitución y merced a contar con una situación preferencial por parte de sus explotadores, fue acopiando importantes ahorros. Por un tiempo, Raquel siguió trabajando en forma independiente y en ese ínterin contrajo matrimonio con José Salomón Korn, un proxeneta perteneciente a la Zwi Migdal quien, en definitiva, sería su victimario en la estafa que diera origen al final de esta sociedad de cafisos.

Korn compró una casa con los ahorros de Raquel y además de convertir al inmueble en prostíbulo, la puso a su nombre. Sin perjuicio de ello, obligó a Raquel a reingresar a la organización para ejercer la prostitución. Como consecuencia de esto, Raquel acudió a la justicia y denunció la estafa de la que había sido víctima. Intervinieron el comisario Julio Alsogaray y el juez Manuel Rodríguez Ocampo, personajes honestos que se abocaron de inmediato a tomar las medidas de rigor con eficiencia y celeridad.

“La Polaca” realizó la denuncia basada en la estafa y llevada a cabo por su ex esposo José Salomón Korn (interrogada acerca del convencimiento de tal acto, contestó “solo se muere una vez”).

La protagonista en su lugar de trabajo (Foto: Internet).

Dicha circunstancia derivó en la investigación y posterior condena de la banda de rufianes. El desbaratamiento de la asociación ilícita tuvo como heroína a Raquel Liberman, quien se atrevió a radicar la denuncia contra enemigos poderosos, no dudando de tal acto ni de sus consecuencias. No se amedrentó, a pesar de ser compelida al retiro de la denuncia a cambio de una importante suma de dinero. Los integrantes de la banda fueron condenados y permanecieron detenidos tan solo por el término de 8 meses. Gran cantidad de sus integrantes pudieron escapar a raíz de comunicaciones de sus compañeros que sabían de tal situación previamente.

A lo largo de estos artículos que fui publicando, expuse la historia de una mafia dedicada a la trata de personas, ocurrida en nuestro país durante más de 30 años. En el final de esta historia tiene mucha responsabilidad Raquel Liberman quien actuó con valentía y honradez.

En la ciudad de Buenos Aires, en su homenaje, fue colocada una baldosa en el barrio porteño de Balvanera en la calle Valentín Gómez 2888, donde funcionó el burdel en el que fue abusada. La inscripción dice: «Aquí fue explotada Raquel Liberman 1900-1935. Su lucha continúa».

“Milonga de una mujer”: “No cualquiera se animaba / según los viejos nos cuentan / a toparse a la Migdal / allá por el año treinta… / Y sin embargo, hubo quien / se cruzó de andarivel / la habían traído de Polonia / y se llamaba Raquel…”

Fin.

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Bibliografía: