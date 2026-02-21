A 12 años de la creación de la Cooperativa de Equinoterapia «Equidad»

Todo inicio tiene origen en una necesidad y hace 12 años, un grupo de jóvenes profesionales de la ciudad, detectaron que a través de la utilización de caballos, se podían lograr importantes avances en varios aspectos de la salud de las personas. Así se pusieron a trabajar para darle forma a un proyecto que tuvo mucho de sueño y desafío: constituir el primer centro de equinoterapia de la ciudad y a la vez, uno de los pocos de la región.

El principal objetivo es promover la rehabilitación de personas que presentan alguna discapacidad ya sea física o mental, trastornos psicológicos, emocionales, cognitivos o sociales.

Esta Cooperativa de trabajo se denominó: «Equidad» y propuso desde el principio, mediante esta terapia novedosa, un abordaje integral de la persona desde distintas especialidades, interdisciplinariamente, con el caballo como instrumento y la naturaleza como escenario.

Poco a poco fueron superando obstáculos y consolidándose como una entidad intermedia más dentro del entramado sunchalense. Por intermedio de ventas y convenios, entre otras herramientas, pudieron sumar caballos, espacio y equipamiento esencial para poder desarrollar esta actividad.