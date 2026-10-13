A 23 años de la creación del Centro de Día «El Faro»

El Centro de Día «El Faro» es una institución que no solamente tiene más de dos décadas sino que cuenta, por detrás, con una extensa presencia en la ciudad y región.

Habiendo surgido a partir de una necesidad puntual, rápidamente se hizo un espacio físico en la ciudad pero también contó con la participación de numerosos profesionales que se sumaron para participar activamente. Con el paso del tiempo, pudieron lograr construir su propio edificio, especialmente diseñado a los requerimientos que se necesitaban.

Desde ese momento, los pequeños y continuos proyectos e iniciativas tuvieron muy buena recepción en la comunidad. Pero no fue solamente Sunchales la que se acopló sino que la Legislatura Santafesina también acompañó transformando propuestas en Ley.

El día a día los encuentra plenos y entusiasmados, con acciones que se transforman en verdaderos clásicos, tal el caso de los «Juegos de Habilidades Motrices», verdaderos referentes de una amplia región en cuanto a convocatoria y propuestas.