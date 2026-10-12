A 55 años de la creación de la Vecinal barrio Colón

En una jornada especial, considerada Feriado Nacional, la fecha también alude a nuestra ciudad en lo que respecta a la creación de la Vecinal del barrio «Cristóbal Colón».

Transcurría el año 1974 cuando el Concejo emitió la Ordenanza Nº 54, a través de la cual se determinó el traspaso de un terreno Municipal al ámbito Vecinal para poder comenzar a planificar la ejecución de la sede. La particularidad se da en que la misma acción administrativa permitió hacer lo propio con el barrio Sur, generándose así estos dos actos administrativos locales.

Por otra parte, desde el año 2012, a partir de la sanción de la Ordenanza N° 1303/2000 el Concejo redefinió los límites de los barrios de la ciudad, el Colón a partir de ese momento, quedó definido por: el polígono formado por calles 9 de Julio y Ezio Montalbetti al oeste, Ruta Provincial Nº 280S al norte, Ruta Nacional Nº 34 y calle General Paz al este, y Avenida Yrigoyen al sur.