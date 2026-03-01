A 48 años de la creación del Ispi «San José»

Casi cinco décadas de formación continua de nuestros docentes, conllevan una importancia mucho mayor a la que se le da a este espacio. El colegio San José se encuentra enraizado con el crecimiento sunchalense desde sus inicios, pero la posibilidad de transformarse en punto de origen a su vez de futuros formadores, sin lugar a dudas que es destacable.

Transcurrían los primeros meses del año 1978, cuando desde el Gobierno de la Provincia se impulsó la apertura de cuatro Profesorados en diferentes puntos del territorio santafesino, uno de los cuales se concretó en nuestra ciudad.

Dado que el Colegio «San José» contaba con un Departamento de Aplicación, la Escuela Primaria, muy bien conceptuado, Sunchales fue una de las ciudades elegidas para la creación del Profesorado de Nivel Primario. De esta forma, nuestra ciudad dispuso de la posibilidad de ofrecer de manera continua y sostenida la formación de quienes luego, a su vez, debían hacer lo propio con los niños.

Lejos de conformarse con esta posibilidad, las autoridades fueron pensando siempre en nuevos objetivos y con el paso de los años, éstos se fueron transformando en realidad. Fue así como, allá por el año 1985 se habilitó la posibilidad de cursar la carrera de Técnico Superior en Administración de Empresas y luego, en 2004 se hizo lo propio con el Profesorado de Nivel Inicial para, dos años más tarde, convertirse en la Tecnicatura en Administración y Gestión Empresaria.