A 88 años de la creación de la escuela N° 806 «José de San Martín»

Enclavada en el distrito rural de nuestra ciudad, compartiendo origen con otras escuelas de la zona, encontró su origen en la necesidad manifiesta de los hijos de los productores agropecuarios del lugar, quienes merecían recibir educación formal.

También en coincidencia con las demás, la cesión de terrenos, en este caso por parte de José Ristorto (h) permitió que diera sus primeros pasos allá por el año 1938. De allí la denominación popular que recibe la misma: Campo Ristorto.

El primer docente que desarrolló sus funciones por aquella época fue don Pedro Miguel Barbieris, quien se desempeñaba como personal único, con tres grados a su cargo y un total de 25 alumnos provenientes todos de los campos aledaños.

Posteriormente, en agosto de 1946, se culmina con la construcción del edificio escolar propio, pasando así a recorrer un camino diferente que se extiende hasta la actualidad.