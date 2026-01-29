Anunciaron los Carnavales 2026

Mediante una serie de publicaciones, el Municipio confirmó que en un par de semanas tendrán lugar los Carnavales Sunchalenses. Tal como se especulaba, la fecha elegida corresponde al Feriado del Carnaval, siendo inicialmente elegidos los días sábado 14 y domingo 15, reservando lunes y martes para reprogramar ante posibles incidencias.

Además, se repetirá el escenario de avenida Independencia y se sostendrá el carácter gratuito de la primera noche, teniendo la segunda un costo simbólico de dos mil pesos por persona.

En cuanto a las agrupaciones, serán solamente las cuatro locales: Iruya, Mangueira, Warmi y Pintados Chiquilines, previéndose shows de cumbia para el cierre de cada noche. Acaso la principal novedad la dará el regreso de los taxis locos, algo que venía pidiéndose en las ediciones anteriores.

