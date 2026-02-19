Medidas alternativas para tres sunchalenses que se resistieron al accionar policial en el Carnaval

(Por: Diario Castellanos) – En horas de la mañana de este miércoles, en la Sala Nº 1 de la Oficina de Gestión Judicial que funciona en los Tribunales de Rafaela, se desarrollaron las audiencias imputativa y de medidas cautelares, solicitadas por el fiscal Juan Manuel Puig y presididas por el Juez de la Investigación Penal Preparatoria Dr. Gustavo Bumaguin. Como defensores se desempeñaron Amalia Cassina del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal en representación de Pablo Sebastián G. y Federico Alejandro M. G. (doble apellido); y el abogado particular Juan Bautista Degiovanni por Darío Alberto L., todos afincados en la ciudad de Sunchales.

Tras efectuarse las presentaciones correspondientes, el fiscal Juan Manuel Puig relató que en fecha 15 de febrero de 2026, siendo aproximadamente las 2:50 hs., personal policial de la Comisaría Tercera de Sunchales fue comisionado a inmediaciones de calles Juan B. Justo y Rivadavia de esa ciudad en donde en el marco de los festejos municipales por Carnaval, se estaba desarrollando un tumulto entre varias personas. Al arribar al lugar en la hora señalada, los agentes percibieron cómo los imputados Pablo Sebastián G. y Darío Alberto L. se agredían mutuamente, circunstancia en la cual el primero de ellos utilizó un cinto para golpear a su contrincante en el brazo izquierdo causándole escoriaciones motivo por el cuál, el personal policial actuante procedió a aprehender a ambos imputados.

No obstante, los dos se resistieron activa y violentamente al proceder policial, siendo que incluso Darío Alberto L. le propinó un golpe de puño a una suboficial, provocando que la misma cayera al piso y ocasionándole escoriaciones varias en su codo izquierdo a raíz de ello. En las condiciones descriptas otras personas y una menor de edad se encontraban todos juntos insultando e increpando al personal policial, momento en el cual, la menor de edad se descompensó, lo que motivó que tres agentes mujeres la asistieran intentando retirarla del lugar.

No obstante, al ver que se estaban llevando a la menor de edad, uno de los presentes tomó una botella de vidrio del piso, la cual esgrimió en su mano derecha a la vez que en su mano izquierda portaba una cuchilla de gran tamaño contra el personal policial en forma amenazante con la evidente intención de impedir el libre y legítimo ejercicio de sus funciones hasta que luego de un breve forcejeo pudo también ser reducido y aprehendido.

Por estos hechos el fiscal al imputado Pablo Sebastián G., se le atribuye: “Resistencia a la autoridad y Lesiones leves dolosas, ambos hechos en carácter de autor y en concurso real entre sí: al imputado Darío Alberto L. se le atribuye: Resistencia a la autoridad y Lesiones leves dolosas, en concurso ideal entre sí y en carácter de autor”; y al imputado Federico Alejandro M. G. se le atribuye: “Amenazas calificadas por el uso de arma en concurso ideal con resistencia a la autoridad.

Acuerdo de partes

En momentos en que se iba a proceder a desarrollar la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Puig y los defensores Cassina y Degiovanni le comunicaron al Juez que las partes habían acordado que los imputados recuperen la libertad bajo el cumplimiento de medidas alternativas a la prisión preventiva, tales como fijar domicilio en la ciudad de Sunchales; presentarse a firma las planillas correspondientes en la Comisaría Nº 3 de la ciudad de Sunchales; y la prohibición de portar cualquier tipo de armas, entre otras.