Sociedad

Pintados Chiquilines ya tiene las inscripciones abiertas

Por Redacción SH
17
Pintados Chiquilines (Diego Rosso).

El Municipio informó que desde hoy, lunes 5, se encuentran abiertas las inscripciones para sumarse y participar en la edición 2026 de los carnavales con la murga «Pintados Chiquilines».

Quienes deseen ser parte, podrán acercarse al Liceo Municipal «Julio César Sartini», de lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 19 horas.

La convocatoria alcanza a bailarines y percusionistas desde los cinco años en adelante.

Los ensayos tendrán lugar los días martes y jueves (a partir del 13 de enero), de 18.30 a 19.30.

Pintados Chiquilines (Foto: Diego Rosso).

Relacionadas

Ultimas noticias

Facebook Instagram Twitter Youtube
© 2004 - 2026 | SunchalesHoy - Todos los derechos reservados