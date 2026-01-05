Pintados Chiquilines ya tiene las inscripciones abiertas

El Municipio informó que desde hoy, lunes 5, se encuentran abiertas las inscripciones para sumarse y participar en la edición 2026 de los carnavales con la murga «Pintados Chiquilines».

Quienes deseen ser parte, podrán acercarse al Liceo Municipal «Julio César Sartini», de lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 19 horas.

La convocatoria alcanza a bailarines y percusionistas desde los cinco años en adelante.

Los ensayos tendrán lugar los días martes y jueves (a partir del 13 de enero), de 18.30 a 19.30.