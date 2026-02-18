Carnavales 2026: Una propuesta que se sostiene a futuro con entrega y colorido

Después de tener que reprogramar la segunda jornada pero aprovechando el Feriado de Carnaval, ayer se desarrolló el último paso de las comparsas por avenida Rivadavia. En el poco común horario de las 18 (impulsado por ser hoy día laboral y la necesidad de no extender todo hasta la madrugada), las diferentes agrupaciones fueron haciendo su paso por el corsódromo.

Adultos en Acción (Foto: Diego Rosso). Pintados Chiquilines (Foto: Diego Rosso).

En líneas generales, la edición 2026 de los Carnavales fueron bien recibidos por un público fiel de la ciudad que se acercó y repitió el contexto de los últimos años, con lleno total en las tribunas y varias filas de vecinos con sus sillones y reposeras del otro lado de la avenida.

La dedicación puesta en cada uno de los trajes de Pintados Chiquilines, Warmi, Mangueira e Iruya, hacen que el futuro de los corsos sunchalenses siga siendo de crecimiento, con un techo aún no alcanzado. Esto se puede afirmar a partir de las temáticas y características elegidas para cada escuadra, haciendo que luego, la suma de cada una impacte positivamente en lo presentado ante la comunidad.

Warmi (Foto: Diego Rosso).

Un buen paso adelante en esta edición fue el sonido, el cual en esta oportunidad no presentó fallas y permitió que todos puedan recorrer el tramo del corsódromo escuchando lo que proponía cada batucada.

También los asistentes valoraron positivamente el sector de gastronomía y servicios, una verdadera feria paralela que aprovechó en toda su dimensión el Parque Loyola. Con una multiplicidad de ofertas, buena disposición e iluminación y el destacado aporte de los integrantes de distintas instituciones intermedias que aportaron su trabajo, quedó en evidencia que esta propuesta puede ser replicada con similar éxito en otros momentos del año.

Mangueira (Foto: Diego Rosso). Iruya (Foto: Diego Rosso).

Para el año venidero, se debería acentuar el trabajo comunicativo. El haber presentado los Carnavales solo dos semanas antes, hizo que por ejemplo, la convocatoria de mascaritas y taxis locos fuera un fracaso (hubo uno solo, anoche, de Porteña y fue altamente exitoso) pero también los asistentes, luego de la primera noche, seguían consultando en redes sociales si la segunda tenía costo y muchos también esperaron en sus domicilios el vivo por Youtube que se había anunciado, enterándose ya sobre la marcha que el mismo había sido previsto solamente para el primer día.