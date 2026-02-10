Carnavales 2026: Al final, las dos noches serán gratuitas y habrá comparsa invitada

A medida que vamos ingresando a la semana previa a la edición 2026 de los Fabulosos Carnavales Sunchalenses, se van conociendo detalles de la propuesta que inicialmente está prevista para este sábado y domingo. No obstante y frente a los pronósticos de inclemencias climáticas que rigen para los próximos días, se dispone del Feriado de Carnaval de lunes y martes como alternativa de reprogramación.

En declaraciones periodísticas, José Galli, subsecretario de Cultura de la Municipalidad, refirió las principales novedades. En este sentido reconoció que la convocatoria para la presencia de Taxis Locos, se dio con poca antelación por lo que es probable que en esta ocasión, no haya demasiada respuesta, habida cuenta de los tiempos que se requieren para el armado de este tipo de estructuras móviles.

Además, anticipó que el domingo se contará con una comparsa invitada de Arrufó (se trataría de Macumba), que se sumará a la propuesta inicialmente difundida, centrada en las agrupaciones locales.

Cabe recordar que los carnavales comenzarán a las 21 horas, tanto el sábado como el domingo. Tras el paso de las comparsas, habrá espectáculos musicales en vivo. El sábado se presentarán Banda Sol y La Poderosa, con el cierre a cargo de Juanjo Piedrabuena. El domingo será el turno de Iván Gonzalo y su grupo y el cierre con Grupo Cali.

Seguramente en los próximos días, se podrán visibilizar las tareas de refuerzo lumínico, armado de estructuras y pintado de calle que suelen acompañar en la previa a los preparativos.

En esta ocasión, no se podrá disfrutar de precarnavales ni tampoco se mencionó la posibilidad de ensayos abiertos, eventos que en los años anteriores generaban expectativa en los barrios, motivando la participación e instalando la fiesta del Carnaval de manera anticipada en la comunidad.