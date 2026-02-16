Carnavales: Reprogramados para mañana martes y con nuevo horario de inicio

Como lógica consecuencia de las continuas precipitaciones registradas a lo largo del día de hoy, el Municipio informó a las 17 que la segunda noche de desfiles deberá esperar. En principio, si las condiciones climáticas acompañan, se realizará mañana martes, último día del Feriado de Carnaval.

Además, se resolvió adelantar los horarios de desfiles de comparsas, atento a que el día siguiente ya será una jornada laboral. Es por eso que en lugar de las 21, el horario de inicio de presentaciones será a las 18, anunciándose que Grupo Cali actuará en vivo desde las 22.

A continuación, compartimos el comunicado emitido:

La Municipalidad de Sunchales informa a la comunidad que la segunda y última jornada de los Fabulosos Carnavales Sunchalenses se realizará mañana martes 17 de febrero, a partir de la hora 18.

Programación artística