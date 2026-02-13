Carnavales 2025: Un repaso por sus números

A casi un mes de haberse realizado la primera Sesión Extraordinaria del año, nos resta aún repasar parte de la información que fuera elevada desde el Municipio. En este caso, haremos lo propio con la referida a la organización de los Fabulosos Carnavales Sunchalenses 2025.

Fueron varios los pedidos de informes y requisitorias emitidos desde el Concejo a lo largo del año, hasta que el Ejecutivo resolvió responder algunas de las requisitorias. Entre estas se encontraba lo correspondiente a la rendición de la hasta ahora última fiesta carnestolenda, habiendo transcurrido un año de su realización y estando a horas de que tenga desarrollo la edición 2026.

La información, que lleva la firma del subsecretario de Hacienda y Finanzas, Daniel García, detalla montos y rubros afectados. Todo se organiza en dos columnas, siendo sumamente simple la lectura: hubo Ingresos por poco más de 75,5 millones de pesos (de los cuales 58 millones fueron para Sociedad Italiana, Guaycurúes, Bomberos, Cooperadora del Hospital y Amigo Fiel. También se anunciaba la participación de Lazos, Casa del Niño y El Faro, aunque no hay mención), mientras que la organización del evento representó un Egreso de casi 107,5 millones de pesos.

En el repaso de los rubros, sobresalen los gastos de comparsas, las cuales no están discriminadas pero que en total (Mangueira, Iruya, Warmi y Pintados Chiquilines) representaron un total de 23 millones de pesos, siendo por lejos el costo más importante, junto a Seguridad que fue de 13.3 millones, para las tres noches de desfiles.

Los artistas que con sus shows cerraron cada una de las jornadas, tuvieron cachets moderados, con un total de casi 16 millones, siendo Sergio Torres el más caro (7 millones), Los Lirios (5,5) y Kaniche (3.2). También estuvieron actuando: Oscar Acuña y La Base Cuarteto antes de Los Lirios; Sin Kódigo y Lucio y Lucas Martín, previo a Kaniche; Los Ases, Dino e Iván Gonzalo, La Buena Cumbia y Azul Saita la última noche de Sergio Torres. Ninguno de estos montos aparece en el detalle.

Precisamente el cronograma anunciado estableció que las primeras dos noches eran gratuitas y la tercera tenía un costo de entrada de tres mil pesos por persona. En el ítem «Entradas», hay un ingreso de 3.235.000 pesos, lo que representa algo menos de 1100 sunchalenses que abonaron esa noche. Acaso con este antecedente, se decidió este año cambiar lo anunciado inicialmente, toda vez que el monto se encuentra lejos de ser significativo para el total involucrado en la organización.

Por último, el restante monto que resulta inevitable para la organización: sonido y escenario, estuvo a cargo de César Guardia, quien por todo concepto facturó más de 41 millones de pesos.

Fuera de este cálculo se deben estimar lo relacionado a armado y desarmado del corsódromo (estructuras de tribunas, vallas, refuerzo lumínico, montaje, horas extras) así como también las estructuras que se ofrecieron a los asistentes, artesanos, baños, etc.