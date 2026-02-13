Carnaval 2026: El Corsódromo va tomando forma

Así lucía el escenario principal, en la mañana de hoy lunes.

Mientras el pronóstico del tiempo sigue generando incertidumbre de cara a lo que será el fin de semana extra largo que tenemos por delante, el Corsódromo va tomando forma de cara a lo que será la edición 2026 de los Fabulosos Carnavales Sunchalenses.

En la jornada de ayer, varios transeúntes se sorprendieron al encontrarse con el corte de avenida Independencia para permitir el movimiento de los operarios que tienen a su cargo el montaje del escenario mayor.

A su vez, esta mañana se hacía lo propio con las estructuras de las tribunas que le darán forma a los laterales de avenida Rivadavia. En las próximas horas, se continuará con este armado, añadiendo los demás elementos que conformarán el Corsódromo.

De esta forma, todo estará dispuesto para, inicialmente, recibir a los sunchalenses y asistentes de la región este sábado y domingo, quedando la posibilidad de reprogramar lunes o martes en caso de que las condiciones climáticas así lo obliguen.