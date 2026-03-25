ARB F – F1: Libertad se impuso en el pendiente, en Ceres

En la jornada de ayer, martes 24 de marzo, el Torneo Apertura de Primera División Femenino que organiza la Asociación Rafaelina cumplió con el pendiente de la Primera Fecha. Atlético Ceres Unión recibió en su casa a Libertad de Sunchales, con triunfo visitante por 66-51.

Luego de un marcador igualado en los primeros minutos de juego, las aurinegras se distanciaron en el marcador para quedarse con la victoria. Los parciales fueron 17-17, 21-33 y 34-47.

La goleadora de la noche fue Sofía Rosso, autora de 19 puntos para la visita, secundada por Liz Cepeda con 14. En las locales, Agustina Vásquez sumó 17 unidades, acompañada por los 11 de Ludmila Uberti.

De esta forma, las chicas dirigidas por Nicolás Schierano se suben a la cima del certamen con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones.

El próximo fin de semana, Cacu volverá a ser local para recibir a Sportivo Ben Hur, mientras que Libertad viajará a Ataliva para visitar a Independiente.

Síntesis

Ceres Unión (51): Agustina Vászquez 17, Ludmila Uberti 11, Daiana Galfre 7, Camila Quintana 4, Eva Marozzi 5 (fi), Brina Serrano 2, Narela Brunetti 0, Martina Villarreal 0, Carolina Bamatter 3, Oriana Soto 2. DT: D. Pérez.

Libertad (66): Lucila Foglia 4, Juliana Tosello 6, Celeste Molina 7, Sofía Rosso 19, Ludmila Elizalde 6 (fi), Lucía Spertino 4, Pilar Benizio 1, Paulina Villaruel 3, Ana Porta 2, Lucía Humeler 0, Liz Cepeda 14. DT: N. Schierano.

Parciales: 17-17 / 21-33 y 34-47.

Árbitro: Melisa Gauna y Valeria Gauna.