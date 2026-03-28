ARB F – F3: Ajustada derrota de Libertad

Anoche comenzó la acción de la Tercera Fecha del Torneo Apertura del campeonato de Mayores Femenino, donde Independiente de Ataliva recibía a un Libertad de Sunchales invicto. En un juego más que parejo, las locales lo ganaron por la mínima 40-39.

Las atalivenses corrieron de atrás en gran parte del juego. La progresión fue 10-10, 18-19 y 26-33, con Maira Monserrat como goleadora con 12 puntos, secundada por Josefina Alberto con 11. En las Tigresas, Sofía Rosso sumó 11 unidades.

De esta forma, las chicas de Sebastián Lorenzatti dejaron atrás la derrota en Esperanza y se acomodan en la tabla. En tanto, el equipo de Nicolás Schierano sufrió su primera caída en el certamen.

En la Próxima Fecha, Independiente visitará a San Lorenzo de Tostado y Libertad será local de Unión en el clásico de Sunchales.

Síntesis

Independiente (40): Josefina Alberto 11, Sofía Baccile 9, Maira Monserrat 12, Ana Tapia 1, Paloma Batistón 3 (fi), Solange Villegas 0, Sofía Gorreta 0, Yanet Varzi 1, Antonela Lobos 1, Estefanía Kippes 2. DT: S. Lorenzetti.

Libertad (39): Lucila Foglia 6, Juliana Tosello 0, Celeste Molina 2, Sofía Rosso 11, Ludmila Elizalde 4 (fi), Lucía Spertino 0, Pilar Beni.

Parciales: 10-10 / 18-19 y 26-33.

Árbitros: Brian Padilla y Miguel Farías.