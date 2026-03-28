ARB F – F3: Unión frenó a San Lorenzo

En Sunchales, Unión recibió a San Lorenzo de Tostado en uno de los compromisos correspondientes a la Tercera Fecha del Torneo Apertura «Carmen Zaffetti» de Primera División Femenino. Las Albiverdes se llevaron el triunfo por 54 a 46.

Las comandadas por Agustín Loro fueron de menor a mayor para quedarse con la victoria. La progresión del juego fue 15-18, 31-22 y 43-37, dominando a partir de los diez minutos finales de la primera mitad.

El Bicho Verde estuvo liderado en el tanteador por Milagros Vega, autora de 19 puntos, seguida por Belén Scándalo con 11. En el elenco Rojinegro, sumaron entre las dos 30 puntos: Millie Burguener y Guadalupe Goetschi, ambas con 15.

De esta forma, Unión se acomoda en la tabla de posiciones con dos victorias en fila luego del estreno con derrota ante Alma Juniors. Por su parte, San Lorenzo deja atrás un comienzo con dos festejos consecutivos.

La Próxima Fecha, las sunchalenses jugarán el clásico con Libertad en «El Hogar de los Tigres» y las tostadenses serán locales de Independiente de Ataliva.

Síntesis

Unión (54): Fernanda Villarruel 5, Sofía Ramos 9, Belén Scándalo 11, Josefina Marengo 6, Milagros Vega 19 (fi), Julieta Ramassotto 0, Lola Pasquero 1, Emma Milanesio 3. DT: A. Loro.

San Lorenzo (46): Virginia Morell 6, Ángeles Cerrutti 0, Millie Burguener 15, Guadalupe Goetschi 15, Agustina Delgado 4 (fi), Rosario Nievas 0, Lucrecia Defago 3, Victoria Paudan 3, María Paula Mazzia 0. DT: M. Strasorier.

Parciales: 15-18 / 31-22 y 43-37.

Árbitros: Gonzalo Ponce y Lihuén Romero.