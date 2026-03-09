ARB – Formativas: Unión ya tiene Fixture y presentará dos equipos

(Por: Básquet Total) – En las últimas horas, la Asociación Rafaelina dio a conocer el cronograma para el primer semestre del 2026 de las Divisiones Formativas en su rama masculina. A diferencia de lo que venía ocurriendo en temporadas anteriores, el fixture fue diagramado pensando sólo en los primeros seis meses del año.

Este torneo Apertura constará de Nueve Fechas, con enfrentamientos todos contra todos para después definirse en Fase Final con Copa de Oro y Plata. Diferenciándose de la Categoría Mayores, las semifinales y final serán a un sólo encuentro en cancha del equipo mejor posicionado en la tabla general.

Serán nueve los equipos compitiendo: 9 de Julio, Atlético de Rafaela, Atlético Pilar, Argentino Quilmes, Independiente, Peñarol, Sportivo Ben Hur, Racing LTC de San Cristóbal y Unión de Sunchales. El Bicho Verde presentará dos equipos.

Otro dato renovador es que el fixture fue diseñado para las categorías competitivas. En tanto, las categorías U12 y U14 (no oficiales) jugarán con el calendario de Primera División y -si los clubes lo desean- como partido previo al de Mayores, en cancha del elenco local.

Por otra parte, Libertad de Sunchales no competirá en la ARB en las categorías U12, U14 y U17. Pese a que en un primer momento se habló sobre la posibilidad de que se presenten con esos equipos, finalmente el calendario no incluye a los Tigres.

El fixture de los chicos:

Fecha 1 – 14/03

Atlético vs. Quilmes.

Ben Hur vs. Racing.

9 de Julio vs. Unión Blanco.

Unión Verde vs. Independiente.

Pilar vs. Peñarol.

Fecha 2 – 21/03

Ben Hur vs. Atlético.

Unión Blanco vs. Quilmes.

Racing vs. Unión Verde.

Pilar vs. 9 de Julio.

Independiente vs. Peñarol.

Fecha 3 – 28/03

Atlético vs. Pilar.

Peñarol vs. Unión Verde.

Unión Blanco vs. Independiente.

9 de Julio vs. Ben Hur.

Quilmes vs. Racing.

Fecha 4 – 04/04

Peñarol vs. Atlético.

Independiente vs. Pilar.

Unión Verde vs. 9 de Julio.

Racing vs. Unión Blanco.

Ben Hur vs. Quilmes.

Fecha 5 – 11/04

Atlético vs. Independiente.

9 de Julio vs. Peñarol.

Pilar vs. Racing.

Quilmes vs. Unión Verde.

Unión Blanco vs. Ben Hur.

Fecha 6 – 18/04

9 de Julio vs. Atlético.

Racing vs. Independiente.

Peñarol vs. Quilmes.

Pilar vs. Ben Hur.

Unión Blanco vs. Unión Verde.

Fecha 7 – 25/04

Atlético vs. Racing

Quilmes vs. 9 de Julio.

Independiente vs. Ben Hur.

Unión Blanco vs. Peñarol.

Pilar vs. Unión Verde.

Fecha 8 – 02/05

Atlético vs. Independiente.

9 de Julio vs. Peñarol.

Pilar vs. Racing.

Quilmes vs. Unión Verde.

Unión Blanco vs. Ben Hur.

Fecha 9 – 16/05

Atlético vs. Racing.

Quilmes vs. 9 de Julio.

Independiente vs. Ben Hur.

Unión Blanco vs. Peñarol.

Pilar vs. Unión Verde.