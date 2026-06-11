Teatro: El grupo «Alcides Bartizaghi» cambia el día de su estreno

Mientras continúan los ensayos de cara a lo que será su nueva puesta en escena, el grupo de teatro «Alcides Bartizaghi» informó que modifica el día de estreno. Esto se debe a que tienen confianza en que el Seleccionado Argentino de Fútbol avanzará en el Mundial y así no se supondrá la puesta en escena con un potencial partido del elenco argentino.

La nueva fecha es el venidero sábado 4 de julio, cuando todo se inicie a la hora 20.30 en la sala «Juan Bosch» del Centro de Cultura Artística «Amigos del Arte».

El grupo «Alcides Bartizaghi» tiene más de 20 años de trayectoria. Lo inició Alcides Bartizaghi, por eso el nombre del grupo, su hijo Gustavo es parte del grupo actual.

Está constituido por 11 actrices y actores apasionados por lo que hacen.

La nueva propuesta está conformada por distintas obras breves aunque también hay lugar para algunas sorpresas.