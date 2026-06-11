Patín: Unión logró buenos resultados en el Provincial C

Una importante delegación de patinadores albiverdes tuvo participación días atrás en el Torneo Provincial Divisional C, que se llevó a cabo en el club El Trébolense, de El Trébol y fue organizado por la Federación de Patín de la Provincia de Santa Fe.

La técnica Carina Fontanetto acompaño a todas las deportistas durante esta importante competencia, registrándose los siguientes resultados: