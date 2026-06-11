Patín: Unión logró buenos resultados en el Provincial C

Una importante delegación de patinadores albiverdes tuvo participación días atrás en el Torneo Provincial Divisional C, que se llevó a cabo en el club El Trébolense, de El Trébol y fue organizado por la Federación de Patín de la Provincia de Santa Fe.
La técnica Carina Fontanetto acompaño a todas las deportistas durante esta importante competencia, registrándose los siguientes resultados:
- Eficiencia Segunda, 11 años – Martina Portianka: 3° puesto entre 16 patinadoras.
- Eficiencia C Segunda, 15 años – Morena Clausen: 7º puesto entre 13 patinadoras.
- Eficiencia C Segunda, 13 años: Josefina Erba: 2º puesto entre 27 patinadoras (Subcampeona Provincial).
- Eficiencia C Tercera, 13 años – Letizia Garrini: 5º puesto entre 31 patinadoras.
- Eficiencia C Primera, 13 años – Emma Sobrero: 3° puesto entre 16 patinadoras.
- Eficiencia C Segunda, 14 años – Julieta Barra: 15º puesto entre 23 patinadoras.
- Eficiencia Primera, Caballeros Mayores – Nicolás Medina: 1° puesto, de 1 patinador (Campeón Provincial).
- Eficiencia Mayores 1 – Paloma Basso: 2º puesto entre 22 patinadoras (Subcampeona Provincial).
- Eficiencia Tercera Mayores – Martina Ramón: 1° puesto entre 21 patinadoras (Campeona Provincial).
- Eficiencia Tercera Mayores – Defina Kappes: 1° puesto entre 19 patinadoras (Campeona Provincial).