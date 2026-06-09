LRF Inferiores – F11: Actividad para los chicos de la ciudad

Por la Fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Rafaelina, los chicos de Unión recibieron la visita del club Sportivo Ben Hur, mientras que Libertad se midió con 9 de Julio, con las siguientes Categorías Juveniles.
Pre Novena:
Unión 3 (Cinturión y Tejedax2) vs. Ben Hur 3.
9 de Julio 1 vs. Libertad 1 (Fernando Martínez).
Novena:
Unión 2 (Díaz y Galván) vs. Ben Hur 1.
9 de Julio 1 vs. Libertad 2 (Lorenzo Cipolatti y Enzo Demaría).
Octava:
Unión 1 (Galván) vs. Ben Hur 4.
9 de julio 0 vs. Libertad 0.
Séptima:
Unión 4 (Lezcano, Chetta, Vásquez y Lemos) vs. Ben Hur 0.
9 de Julio 0 vs. Libertad 1 (Dylan Moreyra).
Sexta:
Unión 1 (Verón) vs. Ben Hur 0.
9 de Julio 0 vs. Libertad 0.
Quinta:
Unión 1 (Scarafía) vs. Ben Hur 1.
9 de Julio 2 vs. Libertad 1 (Luciano Soria).