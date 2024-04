Audiencia Imputativa para quien protagonizó hechos delictivos en la semana

(Por: Rafaela Noticias) – En una audiencia Imputativa realizada este sábado por la tarde en los Tribunales de Rafaela, en la que Rafaela Noticias fue el único medio presente, el fiscal Dr. Martín Castellano acusó a Fernando L. de los delitos de «Robo calificado por arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada (porque no se la encontró)» y «Robo calificado por arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada (porque no se encontró) en grado de tentativa», es decir, no se llegó a consumar el robo en este último hecho.

Los dos delitos, según la acusación del Fiscal, se dieron en la ciudad de Sunchales, donde vive el imputado de 33 años. El primero ocurrió el 9 de abril cuando Fernando L. ingresó a las 9.45 horas aproximadamente a una agencia de quiniela de calle Alem al 1200 y luego de sacar un arma de fuego se llevó dinero de la caja y un celular. Previamente apuntó a 30 centímetros de distancia a la mujer que atendía el comercio y a su madre.

El segundo hecho ocurrió el 10 de abril cuando Fernando L. intentó mediante la modalidad arrebato, llevarse la mochila de una mujer, en la cual había 245 mil pesos, un celular y documentación personal. Esto ocurrió en Sarmiento al 100, ofreciendo resistencia la víctima e impidiendo que el hecho se consume. Ante esto, Fernando L. sacó un arma de fuego, le apuntó a la mujer, la amenazó y luego se retiró en bicicleta.

En la audiencia de este sábado, la defensa estuvo a cargo de la Dra. Amalia Casina del Ministerio Público de la Defensa, en tanto el Juez que presidió esta instancia judicial fue el Dr. Gustavo Bumaguín. Luego de negarse a declarar el detenido, se acordó la realización de una próxima audiencia de Medida Cautelar este domingo para definir si sigue detenido o recupera la libertad.

Recuperan bicicleta de la vía pública

(Por: Prensa URV) – En horas de la madrugada personal de Comando Radioeléctrico de Sunchales, fueron comisionados a avenida Independencia al 50 aproximadamente.

En el lugar, personal de la GUS dio aviso de una bicicleta en estado de abandono.

Arribados al sitio, corroboraron que se trataba de una bicicleta tipo Mountain Bike dieron conocimiento al fiscal en turno quien dispuso se realice el formal secuestro de la misma en averiguación de su real procedencia, y posterior traslado a comisaria seccional Tercera por razones de jurisdicción.