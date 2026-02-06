Becas Municipales: Desde el lunes estarán abiertas las inscripciones

La Municipalidad de Sunchales, a través de la Subsecretaría de Promoción de Derechos, informa que a partir del próximo lunes 9 de febrero se encontrará abierta la convocatoria a Becas Municipales 2026, destinadas a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario, en el marco de lo establecido por la Ordenanza Nº 2993/2022.

El programa tiene como objetivo acompañar a estudiantes de la ciudad para que puedan iniciar, sostener y finalizar sus trayectorias educativas, garantizando el acceso a la educación como un derecho fundamental y promoviendo la igualdad de oportunidades.

Las inscripciones se realizarán de manera online a través del sitio oficial. El período de inscripción se extenderá hasta el 27 de febrero inclusive.