Bomberos de Sunchales y Rafaela controlaron un incendio de rollos a la vera de la Ruta N° 34

(Por: Diario Castellanos) – Un incendio de campo afectó a varios rollos de fardo durante la tarde de este lunes en un campo ubicado a la vera de la Ruta Nacional Nº 34, a la altura del kilómetro 240. El siniestro demandó la intervención de Bomberos Zapadores, quienes trabajaron de manera coordinada con Bomberos Voluntarios de Sunchales para lograr el control total del fuego.

Según el reporte oficial, la salida del personal se produjo minutos antes de las 15 horas, tras recibir el alerta por un incendio que se desarrollaba sobre rollos de fardo almacenados en el lugar. Al arribar al sitio, las dotaciones constataron la presencia de fuego activo, con riesgo de propagación tanto a otros rollos como al campo circundante.

De inmediato, los efectivos comenzaron las tareas de enfriamiento utilizando líneas de agua provenientes de las unidades concurrentes. Paralelamente, y como parte fundamental de la estrategia de control, se procedió a desenrollar los rollos de fardo afectados, una maniobra clave para evitar la reignición y permitir una extinción más efectiva del material combustible.

Para llevar adelante estas tareas, se utilizaron herramientas de zapa y maquinaria aportada por los responsables del campo, lo que permitió acelerar el trabajo y mejorar el acceso a los sectores comprometidos por el fuego. La labor conjunta entre los cuerpos de bomberos y los encargados del establecimiento resultó determinante para circunscribir el incendio.

Como consecuencia del siniestro, se registraron daños en un total de 12 rollos de fardo, además de una superficie aproximada de 150 metros por 50 metros que resultó afectada por la acción del fuego. No se reportaron personas lesionadas ni daños a estructuras o vehículos.

Tras varias horas de trabajo sostenido, el foco ígneo fue finalmente controlado y extinguido en su totalidad, permitiendo el regreso de las dotaciones pasaras las 17 horas.