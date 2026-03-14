Bomberos: La «Bestia» ya puede circular

Un hecho no menor fue informado por parte de Bomberos Voluntarios en la mañana de hoy. Se trata del patentamiento de la «Bestia», la unidad importada desde Portugal que fuera presentada meses atrás y que se definió, estará destinada a enfrentar incendios forestales.

Sucede que, para completar los trámites legales correspondientes y poder utilizarla con corrección por calles y rutas, debía tenerse un Certificado de Seguridad Vehicular, el cual a su vez, destrababa otras gestiones. Esto finalmente pudo concretarse y la unidad ya goza de todas las constancias y habilitaciones necesarias por lo que pronto la veremos por las calles sunchalenses prestando servicios.

(Prensa Bomberos)

Así lo comunicaron oficialmente a través de sus propias redes sociales:

Logro institucional: Nuestra unidad forestal importada ya cuenta con la certificación que permitió su patentamiento.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Sunchales (ABVS), tenemos el agrado de informar a toda nuestra comunidad que, tras cinco meses de intensas gestiones ante diversos organismos y funcionarios gubernamentales, hemos obtenido finalmente el Certificado de Seguridad Vehicular para nuestra unidad de combate de incendios forestales importada desde Portugal.

Este documento resultaba indispensable para la institución, ya que su ausencia impedía avanzar con el patentamiento del vehículo, y por cuestiones burocráticas el trámite necesario para obtenerlo fue demorado en forma excesiva.

Sin el dominio correspondiente, la unidad no podía circular legalmente, lo que limitaba nuestra capacidad operativa para responder a siniestros forestales que requirieran de este equipamiento específico.

Hoy ya se encuentra patentada y habilitada para salir a cumplir su misión, fundamental para los siniestros en campos principalmente.

Este logro es el resultado de la perseverancia y el compromiso de quienes entienden que el equipamiento de Bomberos es un patrimonio de todos los sunchalenses. Por ello, desde la Comisión Directiva y el Cuerpo Activo de ABVS, queremos expresar nuestro agradecimiento a: Diputada Nacional Dra. Romina Diez, Diputado Nacional Dr. Guillermo Montenegro, Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Transporte Automotor, Ing. Daniel Domínguez, Representante de la Junta de Seguridad en el Transporte de Rosario, Dra. Estefanía Hordichuk, Concejal de Sunchales, Sr. Sebastián Nicolau, Teniente de Navío VGM (R), Owen Crippa, Sr. Patricio Lopez Saubidet y a todos quienes participaron en este prolongado trámite.

Gracias a su gestión y acompañamiento técnico-administrativo, hoy podemos decir con orgullo que esta unidad está ya plenamente operativa y al servicio de la seguridad de nuestra ciudad y la región. Seguimos trabajando con la misma pasión de siempre para proteger a nuestra comunidad.