Incendio en el interior de la planta de SanCor

Un movimiento inusual se registró pasada la hora 20 en torno a la planta de SanCor, cuando ingresaron al predio varias dotaciones de bomberos y ambulancias. Durante un tiempo, todo fue incertidumbre e incluso circularon diferentes versiones acerca de la magnitud de lo que allí sucedía.

No obstante, Mónica Scaglia de Sunchales díaxdía, se encontraba en el lugar y pudo intercambiar algunos conceptos con Marcelo Gornatti. «Aparentemente fue un tema de cortocircuito que se produjo en la zona de UAT, la sala de control y laboratorio, toda esa parte… Ya los Bomberos apagaron y estaban esperando que se disipe el humo para verificar», le explicó mientras se dirigía a su vehículo particular para retirarse del sitio.

También se lo consultó sobre la presencia de gente en el lugar, siendo muy claro al explicar que «no había ninguna persona, si hubiera habido gente, es probable que no hubiera pasado nada», dejando entrever que se hubiera podido controlar rápidamente.