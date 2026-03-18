Box: Noche de profesionales

(Por: Víctor Bertoncello) – El festival que es organizado por gimnasio El Indio, junto a la participación del Sunchales Cicles Club y el gimnasio del Barrio 9 de Julio, se realizará el próximo viernes 10 de abril, en el espacio Cultural Municipal «Ex Cocheras Rotania» y será fiscalizado por la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

Dicho evento contará con «triple fondo Profesional», con la presencia del rafaelino Fabricio Espósito y los sunchalenses Cristian Batistón y Héctor «El Zurdito» Ramírez quien realizaría su debut en esta modalidad rentada.

La cartelera se completará con seis peleas de carácter Amateur, entre boxeadores de Sunchales, Rafaela, San Francisco, Morteros, Villa Constitución y San Guillermo.

Las entradas tienen un valor de 12 mil pesos anticipadas y de 15 mil pesos para la noche del festival, estando las mismas ya a la venta por parte de los organizadores.