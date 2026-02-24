Carnaval: Nati Bolatti, presente en Río de Janeiro

La joven sunchalense, hija del ex Intendente Ezequiel Bolatti, supo ser pasista de Iruya durante varios años en los Carnavales Sunchalenses. Ahora, radicada en Río de Janeiro, se sumó al Carnaval más importante del mundo, viviendo una experiencia única al formar parte del reconocido evento, uno de los espectáculos culturales más importantes del mundo, integrando dos escolas de manera simultánea.

La sunchalense, en Brasil (Facebook). La sunchalense, en Brasil (Facebook).

Su presencia en Brasil

(Por: San Javier Reflejos) – En 2016 conoció a su maestra Emilce Parga, destacada artista del carnaval de Gualeguaychú, con quien comenzó un proceso de formación que marcaría su camino dentro de la danza. Años más tarde, en 2023, surgió la oportunidad de viajar a Brasil para conocer de cerca la cultura del carnaval carioca.

Ese mismo año participó en el Ala Internacional de Passistas de la escola Imperio da Tijuca, una experiencia que le permitió dar sus primeros pasos en el carnaval de Río de Janeiro. Al año siguiente, en 2024, comenzó a formar parte de la escola Unidos de Padre Miguel, que en ese momento competía en la Serie Ouro del carnaval.

Ese año la agrupación obtuvo el campeonato de su liga y logró ascender al Grupo Especial, la categoría más importante de las escolas de samba de Río. Gracias a ese logro, en 2025 Natalia participó por primera vez en el desfile de la máxima competencia del carnaval carioca, junto a otras once prestigiosas escolas.

También en 2025 fue seleccionada como integrante del plantel oficial de passistas de Unidos de Padre Miguel. Meses después, en agosto, se presentó a una audición para integrar otra escola del Grupo Especial, Mocidade Independente de Padre Miguel, donde fue elegida entre 70 participantes para sumarse al grupo de bailarinas.

Actualmente desfila para ambas escolas, un desafío que incluso la llevó a mudarse definitivamente a Río de Janeiro para poder participar de ensayos, presentaciones y distintas actividades vinculadas al carnaval.