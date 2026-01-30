Con la organización del Centro de Cultura Artística «Amigos del Arte» y en la semana previa a la reposición del unipersonal «Tacuarita», el cual se centra en la relación del Carnaval con la protagonista, previamente se realizará un Conversatorio: «El Carnaval y su rol social en nuestra comunidad».

El mismo tendrá lugar el martes, desde la hora 19 en la Sala de Presidentes, con entrada libre y gratuita y contará con la participación de referentes de las distintas agrupaciones carnavaleras de la ciudad, en un evento sin precedentes.

Cada uno, podrá compartir su mirada, recorrido y aporte al crecimiento del carnaval local, siendo: