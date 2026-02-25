Interés general

Docentes reclamarán esta tarde en plaza Libertad

Por Redacción SH
9

Con la convocatoria de Amsafe y bajo el lema «La educación se sostiene con compromiso. La dignidad con unidad», la movilización pretende visibilizar el descontento de las y los docentes ante lo que consideran una respuesta insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo y las necesidades del sector educativo.

La propuesta es para acercarse hoy, desde las 19.30, a plaza Libertad. En el lugar se coincidirá con las ya tradicionales reuniones de los días miércoles de jubilados y el mismo día y horario ha sido elegido semanas atrás para manifestarse por parte de miembros de salud pública.

Relacionadas

Ultimas noticias

Facebook Instagram Twitter Youtube
© 2004 - 2026 | SunchalesHoy - Todos los derechos reservados