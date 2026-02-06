Epe: Anticipan corte de energía para el domingo

La Agencia Sunchales de la Empresa Provincial de la Energía informa que realizará tareas de mantenimiento en sus líneas aéreas de media tensión, debiendo interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica el día domingo 08 de febrero, en los horarios y zonas que a continuación se detallan:

Horario:

De: 6.00 a 11 horas.

Sector:

Norte: Ruta 280S.

Sur: Mitri.

Este: General Paz.

Oeste: Montalbetti.

Las interrupciones programadas se pueden consultar en la página web de la empresa o en la cuenta oficial de twitter @epeoficial

Importante: