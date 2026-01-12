En este nuevo aniversario, renovamos el compromiso de seguir fieles a las noticias de la ciudad, continuando con la difusión de lo que sucede día a día pero a la vez, mirando hacia atrás para resaltar lo mucho que otros hicieron por esta ciudad.
Solos no podríamos seguir transitando este camino que nos ha llenado de satisfacciones. Por eso les decimos a ustedes: auspiciantes y lectores, que forman parte de nuestro ecosistema informativo diario, ¡Felices 22 años!
A lo largo de este tiempo hemos tenido la posibilidad de cubrir múltiples situaciones, conflictos, triunfos, logros y siempre estuvimos a la altura de las circunstancias, con la seriedad y calidad que nos caracteriza.
Sostener un medio de comunicación por más de dos décadas resulta un esfuerzo que se explica desde la entrega cotidiana, ofreciendo periodismo serio, con una mirada propia y además, incorporando otras puntos de vista que llegan desde nuestros columnistas. Entre todos le damos forma a un sitio diferente, con peso propio, en el cual nos desafiamos e impulsamos para buscar la mejora y crecimiento constante.
Desde lo que se ve y se lee día a día, construimos juntos una mejor ciudad, haciendo nuestro aporte desde las noticias. Gracias por dejarnos ser parte de todos ustedes y avancemos juntos hacia nuevos objetivos.