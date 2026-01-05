Festram convoca a dos días de paro

(Por: Prensa Festram) – En el día de la fecha se realizó el Plenario de Secretarios Generales de Festram. La mesa paritaria de Festram había rechazado el ofrecimiento salarial de los Intendentes, decisión que fue ratificada por la totalidad de los Sindicatos Municipales de la Provincia.

Asimismo, se resolvió iniciar un Plan de Lucha con medidas de Paro Total de actividades para los días jueves 8 y viernes 9 de esta semana, y jueves 15 y viernes 16 de la semana entrante, con movilizaciones y cortes de ruta.

Además, todos los Secretarios/as Generales de los 42 Sindicatos se convocarán en Casa de Gobierno el día Jueves y entregarán un petitorio al Gobernador Pullaro, ante la preocupación por la falta de convocatoria a paritarias que data de más de 60 días pese al pedido de esta Federación.

Repercusiones a nivel local

Si bien restan aún varias jornadas antes de que se ponga en marcha la medida de fuerza como tal y existe un margen de tiempo para trabajar en acuerdos, de darse esta situación, se pondría en riesgo la organización de la Fiesta del Cooperativismo, la cual está reprogramada para el segundo fin de semana de acciones gremiales.