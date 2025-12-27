Fiesta del Cooperativismo: El «Indio» Rojas ya confirmó la nueva fecha

Luego de la suspensión días atrás de la Segunda edición de la Fiesta del Cooperativismo por cuestiones climáticas, aún no se informó oficialmente cuál será la fecha de su realización.

En las últimas jornadas, circularon versiones que la ubicaban a mediados de febrero, lo que se refuerza a partir de la publicación que el «Indio» Lucio Rojas efectuó en sus propias redes sociales, anticipando cómo será su cartelera en el mes de enero. Allí aparece la mención de su show en Sunchales, agendado para el próximo domingo 18 de enero.

A partir de esto, resta saber cómo se reprogramará el resto de las actuaciones que estaban previstas inicialmente, así como también los demás detalles de esta iniciativa.