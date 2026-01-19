El Cooperativismo tuvo su Segunda Fiesta

Luego de la forzada reprogramación, este fin de semana la ciudad vivió la Segunda Fiesta del Cooperativismo. El evento, desarrollado en plaza Libertad, fue bien recibido por un interesante número de asistentes que, sin desbordar el predio, colmó los espacios de dicho sector y alrededores respondiendo de manera positiva a la convocatoria.

La propuesta tuvo varios puntos altos, uno de los cuales fue la organización. Peatonalizar este sector céntrico de la ciudad resultó clave para no solamente poder aprovechar de manera integral el lugar sino también para que las familias que se acercaron durante los dos días pudieran hacerlo con total tranquilidad. El vallado perimetral se transformó en algo móvil a partir de la atenta colaboración y predisposición del personal de seguridad que empatizaba con quienes se acercaban con sillones y reposeras.

Además sin lugar a dudas, la grilla de artistas fue un gancho importante para que no solo se acerquen sunchalenses sino que a partir de carteles y banderas, se pudo ver a gente de otros puntos de la región, incluso algunos de otras provincias quienes aprovecharon el carácter gratuito de los espectáculos para acercarse a nuestra ciudad.

Los shows de Lucio Rojas y de Efraín Colombo fueron sobresalientes, convocando a artistas y generando una sinergia especial con el público presente. En la previa, los artistas invitados junto a cuerpos de ballets y otras atracciones sumaron horas de entretenimiento, aún cuando algunos se perdieron las actuaciones por no poder acceder a la grilla de horarios y presentaciones.

(Prensa Lucio Rojas).

Las instituciones que prestaron servicios de gastronomía y similares pudieron no solamente reunir fondos sino también visibilizarse, con buena repercusión. En conjunto, las actividades que se ofrecieron de manera paralela, permitieron que los asistentes pudieran estar varias horas disfrutando de propuestas, todas con el carácter gratuito.

En la otra parte de la balanza, se escucharon quejas por las ubicaciones, especialmente por quienes se acercaron -sillón en mano- desde bien temprano y después de esperar varias horas, tuvieron gente parada delante que no les dejó ver con tranquilidad. También el compre local fue un tema repetido por comerciantes que entendieron que podían dar ofertas similares a las contratadas afuera pero que no fueron consultados.