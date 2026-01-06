Sociedad

Confirmaron la realización de la Segunda Fiesta del Cooperativismo

Por Redacción SH
Una postal de lo que fue el show central del año pasado, en la misma Fiesta.

Luego de la postergación que se debió efectuar de manera forzada ante las malas condiciones climáticas que se generaron en el fin de semana del 20 y 21 de diciembre pasado, la Segunda edición de la Fiesta del Cooperativismo ya tiene fecha y cronograma formalizado.

La misma, será tal como lo veníamos adelantando, el próximo fin de semana del 17 y 18 de enero, respetando el cronograma previsto inicialmente, por lo que entre otros artistas, en el escenario el sábado, tendremos la actuación de Chanchi y los Auténticos así como Demi Carabajal mientras que el domingo actuarán como números principales Efraín Colombo y Lucio «El Indio» Rojas.

