Jueves sin servicios municipales

El Municipio informó que, ante la adhesión de los gremios Soem y Seom a la medida de fuerza nacional que es impulsada por sus representaciones desde la CGT, mañana jueves estarán realizando un paro «con asistencia a los lugares de trabajo».

De esta forma, si bien los afiliados a estos gremios estarán en sus lugares habituales, no desarrollarán tareas por lo que no habrá atención al público.

Así lo informó la Municipalidad:

Adhesión de sindicatos municipales al paro general de la CGT

La Municipalidad de Sunchales informa a la comunidad que los sindicatos municipales Seom y Soem adherirán al paro general convocado por la CGT para este jueves 19 de febrero.

Por este motivo, no habrá atención al público ni prestación de servicios durante la jornada. Se mantendrán únicamente las guardias para emergencias.

Se agradece la comprensión.