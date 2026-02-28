Karting Zonal de Asfalto: Fin de semana con actividad en nuestra ciudad

Se pone en marcha este fin de semana la temporada del Karting Zonal de Asfalto en el Kartódromo Sudamericano “Ciudad de Sunchales”, ubicado dentro del predio del Automóvil Midgets Club de Sunchales. Será la primera competencia del campeonato anual y, a la vez, la segunda y última del Torneo de Verano.

Cabe recordar que la Primera Fecha se disputó el sábado 31 de enero en el Kartódromo “Beatriz Giménez de Colcerniani”, ubicado en las instalaciones del Automóvil Club Santa Fe. Habrá presencia de pilotos de Rafela: Valentino Alessio, Simón Ternengo y Cristian Vaira.

Las siete categorías que formarán parte de la programación, a desarrollarse entre hoy y mañana, son: Pre-Escuela, Escuela, Junior, Standard Master, Varilleros Pesados, Standard Senior y Varilleros Livianos.

La actividad en pista comenzará hoy a las 12.00 con el primer entrenamiento; a las 13.15 se realizará el segundo y a las 14.30, el tercero. Luego, a las 15.45, se disputará la primera clasificación, con la que se cerrará la programación sabatina.

Mañana la actividad se retomará desde las 9.30 con la segunda clasificación. A partir de las 11.30 se correrán las series y, desde las 14.00, se llevarán a cabo las finales, culminando la jornada con la entrega de premios y la ceremonia de podios.