LRF – Apertura F1: Se pone en marcha la competencia doméstica

La Liga Rafaelina de Fútbol informó que, para la primera parte del año los 18 equipos fueron divididos en dos zonas de 9 cada una y jugarán a una rueda de partidos, por puntos, con un Interzonal por fecha. Los dos equipos que finalicen en el primer lugar de cada zona disputarán la final en cancha neutral.

La Zona A: Peñarol, Ben Hur, Atlético de Rafaela, Ferrocarril del Estado, Argentino de Vila, Brown de San Vicente, Atlético María Juana, Florida de Clucellas y Atlético Esmeralda.

La Zona B: Argentino Quilmes, Sportivo Norte, 9 de Julio, Atlético Juventud, Libertad de Sunchales, Unión de Sunchales, Deportivo Ramona, Deportivo Aldao y Deportivo Tacural.

Por otra parte, en la reunión liguista de este martes se confirmó el programa de encuentros.

El mismo será de la siguiente manera:

Jueves:

– 21.30: Unión de Sunchales vs. Deportivo Aldao.

– 22.00: Atlético Juventud vs. 9 de Julio.

– 22.00: Ferrocarril del Estado vs. Atlético Esmeralda.

Viernes

– 21.00: Argentino Vila vs. Brown de San Vicente.

Domingo

– 17.00: Ben Hur vs. Atlético de Rafaela.

– 17.00: Dep. Ramona vs. Dep. Libertad.

– 17.00: Sportivo Norte vs. Dep. Tacural.

– 17.00: Peñarol vs. Argentino Quilmes.

– 18.00: Atlético María Juana vs. Florida de Clucellas.