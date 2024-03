LRF – Copa Departamento: Continúa el próximo miércoles

Desde la Liga Rafaelina de Fútbol se informó cómo continuará la disputa de la Copa del Departamento Castellanos, la cual tendrá el desarrollo de su Tercera Fase el próximo miércoles, tanto en su versión Copa de Oro como de Plata.

Copa de Oro

– Florida de Clucellas vs. Ganador Ferro / B. Bochazo (si pasa B. Bochazo se juega el domingo 16 hs. 2012 y si pasa Ferro, el miércoles 13/03 20.30 hs. 2012).

– Moreno de Lehmann vs. Peñarol (domingo 19 hs. 2012 y 20 hs. Primera).

– Brown vs. Sportivo Norte (domingo 16 hs. 2012 y 17 hs. Primera). Al respecto el delegado de Sp. Norte hace mención acerca de la localía de dicho partido. Se le explica cómo es la cuestión reglamentaria.

– Ben Hur vs. Ganador Juventud / Atlético María Juana (domingo 18.30 hs. 2012 y 19.30 hs. Primera).

– Tiro Federal MV vs. Dep. Libertad (domingo a las 16 hs. 2012 y 17.30 hs. Primera).

Copa de Plata

– Atl. Rafaela vs. Dep. Tacural (sábado 16 hs. 2012 y 17.30 hs. Primera).

– La Trucha FC vs. Atl. Esmeralda (sábado 17 hs. 2012 y 18 hs. Primera, cancha de Talleres M. Juana).

– Perdedor Juventud / Atl. M Juana vs. Sp. Santa Clara (a confirmar).

– Perdedor Ferro / B. Bochazo vs. Dep. Susana (si juega Ferro miércoles 13/03 20.30 hs. 20112, si juega B. Bochazo sábado 16 hs. 2012).

– Dep Aldao vs. Ganador La Hidráulica / San Martín (domingo 16 hs. 2012 y 17 hs. Primera).

– Sp. Libertad EC vs. Indep. Ataliva (domingo 15.30 hs. 2012 y 16.30 hs. Primera).

– Quilmes vs. Dep. Ramona (domingo 16.30 hs. 2012 y 17.30 hs. Primera).

– Dep. Josefina vs. Sp. Roca (domingo 16 hs. 2012 y 17 hs. Primera).

– Unión Sunchales vs. Dep. Bella Italia (16 hs. 2012 y 17 hs. Primera).

– Juv. Unida VSJ vs. Belgrano San Antonio (16 hs. 2012 y 17 hs. Primera).