LRF – Copa Departamento: Libertad y Unión se miden en el «Plácido Tita»

En lo que representará para ambos la puesta en marcha oficial de la competencia oficial, Libertad y Unión le darán forma al clásico local en el partido de ida de la Primera Fase del certamen.

Todo se desarrollará desde la hora 21.30 en el estadio «Plácido Tita», en donde se espera una importante concurrencia de ambas parcialidades.

Además, esta jornada habrá otros partidos: Peñarol ante Sportivo Norte, Deportivo Bella Italia frente a Moreno de Lehmann, Bochófilo Bochazo contra Brown de San Vicente, Deportivo Susana ante Juventud Unida de Villa San José y Sportivo Santa Clara frente a San Martín de Angélica, además del cruce entre Florida de Clucellas y Sportivo Libertad de Estación Clucellas.

La Primera Fase continuará el sábado 7 de febrero con el partido entre Deportivo Josefina y La Trucha FC, mientras que el domingo 8 se cerrará la programación con los encuentros entre Belgrano de San Antonio y Sportivo Roca; Deportivo Aldao frente a Deportivo Tacural; Argentino de Vila ante Deportivo Ramona; y Tiro Federal de Moisés Ville contra Independiente de San Cristóbal.

Primeros resultados

En tanto, anoche se puso en marcha el certamen, con los siguientes resultados:

En barrio Parque, Ben Hur y Ferrocarril del Estado igualaron 1 a 1. Oscar «Fito» Maldonado abrió la cuenta para «El Bicho», a los 30 minutos del segundo tiempo y a poco para el final, Ignacio Taborda encontró el empate para «La BH».

En barrio Italia, batacazo de Zenón Pereyra que goleó 3-0 al conjunto cervecero. Santino Turina x2 y Juan Alfredo anotaron para el conjunto rojinegro que sacó una importante diferencia pensando en el duelo revancha de la próxima semana.

En Humberto 1°, Independiente de Atalia, de buen presente en la Copa Federación, se impuso 2-0 ante Argentino. Bruno Villalba y Uriel Gómez marcaron para «El Rojo» que sigue mostrando un buen juego, en el inicio de la temporada.

En Frontera, con muchas expectativas en la previa, pero poco dentro del campo de juego, el clásico entre Defensores y La Hidráulica finalizó 0 a 0.

Por último, el clásico en María Juana fue para Atlético que, en condición de visitante derrotó 1-0 a Talleres. Mauro Lora, en el inicio del segundo tiempo le dio la victoria al «Chupa» que espera, con una pequeña ventaja, el partido revancha.

Antes que todos y tras la presentación formal, el miércoles, en el estadio «Germán Soltermam», «El León» y «La Crema» empataron 0 a 0.