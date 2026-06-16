PDI recuperó un celular robado tras rastrear el código Imei

(Por: Prensa PDI) – Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) Región 5, bajo las directivas del fiscal Juan Manuel Puig, lograron esclarecer el destino de un teléfono celular que había sido denunciado como robado el pasado 15 de mayo de 2026 en la ciudad de Sunchales.

El procedimiento se concretó mediante el seguimiento del Imei del aparato tecnológico. Las tareas de campo permitieron determinar que el dispositivo estaba en poder de un sujeto identificado con las iniciales C. N. G., de 21 años de edad.

Los agentes se presentaron en el domicilio donde el sospechoso residía de forma circunstancial. El involucrado exhibió voluntariamente un teléfono marca Motorola y, al verificar que los dígitos del sistema coincidían con la denuncia, se procedió al secuestro del equipo. El implicado fue notificado por el delito de encubrimiento de robo y quedó supeditado a la causa penal.