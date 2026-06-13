PDI detuvo a dos personas y secuestró cocaína, armas de fuego y dinero en efectivo

(Por: Prensa PDI) – La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó adelante una investigación en la ciudad de Sunchales, la cual culminó con la detención de dos personas y el secuestro de estupefacientes, armas de fuego, dinero en efectivo y diversos elementos de interés para la causa.



La investigación fue desarrollada por personal de la División Microtráfico Distrito Sunchales, con la colaboración de efectivos de las Divisiones Operativas de Rafaela y San Cristóbal, junto a los Grupos de Operaciones Tácticas de las Unidades Regionales XIII y XV, bajo la dirección del fiscal Dr. Juan Manuel Puig, en el marco de una causa por Lesiones Leves Dolosas, Amenazas Calificadas e Infracción a la Ley Nacional Nº 23.737.



Como resultado de las tareas investigativas realizadas, que incluyeron recepción de denuncias, ampliaciones de entrevistas, análisis de registros fílmicos y tareas de campo, se concretaron cinco allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad de Sunchales.

Durante los procedimientos, se procedió al secuestro de prendas de vestir, un casco, una motocicleta, teléfonos celulares, dos revólveres de distintos calibres, municiones, una balanza de precisión digital, dinero en efectivo por un total de $204.000 y un total de 196,4 gramos de cocaína distribuidos en varios envoltorios.



Asimismo, fueron detenidos C.M.G., de 37 años, y J.R.Q., de 41 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia por el delito de Tenencia de Material Estupefaciente con Fines de Comercialización. Además, ambos fueron notificados por Tenencia Indebida de Arma de Fuego.

Por otra parte, N.R., de 26 años, fue notificado por Tenencia Simple de Material Estupefaciente.



En el marco de la investigación por lesiones y amenazas, también fueron notificados D.E.C., de 31 años, y O.G.C., de 37 años.