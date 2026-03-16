LRF Infantiles – F1: Gran arranque de los chicos de Libertad

La temporada 2026 de la Liga Rafaelina de Fútbol está en marcha y los chicos de Libertad saltaron a la cancha para jugar como locales ante Argentino FBC de Humberto 1°.
Los encuentros correspondieron a la primera fecha del Torneo Apertura del Grupo «A» de Divisiones Inferiores.
En total fueron tres cotejos con otras tantas victorias para nuestros representativos. Los resultados:
Quinta
Libertad 3 (Catriel de los Santos, Martín Marengo y Martín Werro) vs. Argentino 0.
Sexta
Libertad 2 (Matías Balari x2) vs. Argentino 0.
Octava
Libertad 5 (Noel Oviedo, Juan Bussi, Teo Rolfo, Ismael Espíndola y Morgan Richiger) vs. Argentino 1.