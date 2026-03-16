LRF: Libertad cayó ante el 9 en una tarde llena de goles

(Por: Prensa Libertad) – En el arranque del Torneo Apertura de la LRF 2026, el elenco de Roldán cayó como local 6 a 4 ante 9 de Julio de Rafaela en encuentro que tuvo absolutamente de todo.

Los aurinegros empezaron ganando por un tanto de Abraham Véliz en 3 minutos. Pero en sólo media hora estaba 1-3 con graves desacoples defensivos.

Joaquín Salvucci (6 min.), Martino Uriona (19 min.) y Facundo Díaz (31 min.) anotaron para la visita. Y la cosa pudo ser peor en el cierre de la primera etapa.

Ya en el complemento, a los 40 segundos, reapareció Abraham Véliz, tras una gran cesión de Marcos Quiroga, para estapar el 2-3. La esperanza del empate duró poco.

Libertad volvió a mostrar problemas defensivos en las bandas y en el primer avance serio de la segunda parte el «León» clavó el 4 a 2 nuevamente a través de Joaquín Salvucci.

La historia parecía terminada. Sin embargo, el «Cañonero» ganó más profundidad con el ingreso de Espíndola y sobre la media hora alcanzó la igualdad que sabía a hazaña.

Fernando Maidana y Jair Triverio a los 30 y 33 minutos, pusieron el 4 a 4. Ya era el partido de la fecha. Tal vez del año. Cada ataque era medio gol.

Cuando caía la tarde, David Ramírez aprovechó una pelota parada en la puerta del área para romper la paridad con un verdadero golazo

Ya en tiempo agregado, Laureano Valiente aseguró el triunfo rafaelino. En el local vio la roja Fernando Maidana. En Reserva el «9» se impuso por 3 a 0.