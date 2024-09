LRF – Sub14: Sunchalenses en el Seleccionado Liguista

Durante este fin de semana, en nuestra Liga Rafaelina, se disputará el torneo Provincial Sub 14 Femenino que organiza la Federación Santafesina. Presentamos a las chicas convocadas para los dos equipos que representarán a nuestra institución:

Liga Rafaelina 1

– Maldonado Camila Angelina (Atlético Rafaela).

– Soto Narela Paloma (Atlético Rafaela).

– Tessaro Fontanetto Margarita Lujan (Atlético Rafaela).

– Gómez Gazzaniga Ana Albertina (Peñarol).

– Viotti Delfina Aylén (Peñarol).

– Blangini Camila (Peñarol).

– Barbero Brianna (Sunchales Cicles).

– Guzman Kimey Maia (Sunchales Cicles).

– Tejeda Abril (Sunchales Cicles).

– Ramirez Mia Agustina (Libertad de Sunchales).

– Schonfeld Violeta Berenice (Libertad de Sunchales).

– Fritzler Jazmín Guillermina (Libertad de Sunchales).

– Miniotti Guadalupe (9 de Julio Rafaela).

– Leurino Sofia (9 de Julio Rafaela).

– Demonte Julieta Guadalupe (9 de Julio Rafaela).

– Ordoñez Joaquina (9 de Julio Rafaela).

– Fernández Ludmila (9 de Julio Rafaela).

– Bastia María Angelina (Ben Hur).

Cuerpo Técnico: Luciano Barbero, Jorge Soria y Raquel Concordano.

Liga Rafaelina 2

– Guerrero Ángeles (Atlético Rafaela).

– David Isabella Ema (Atlético Rafaela).

– Correa Bianca Yuliana (Atlético Rafaela).

– Duarte Erica Julieta (Peñarol).

– Castillo Angela Elena (Peñarol).

– Toriano Gianella Milagros (Peñarol).

– Silva Antonella (Sunchales Cicles).

– Bertero Camila Carolina (Libertad de Sunchales).

– Bertone Juana Victoria (Libertad de Sunchales).

– Seballos Lara Milagros (9 de Julio Rafaela).

– Escobar Sofia Yasmin (9 de Julio Rafaela).

– Araujo Martina (9 de Julio Rafaela).

– González Ana (9 de Julio Rafaela).

– Lanzetti Milagros (9 de Julio Rafaela).

– Rojas Irina (Ben Hur).

– Bessone Gina (Ben Hur).

– Wetzler Juana (Ben Hur).

– Forni López Yana (Ben Hur).

Cuerpo Técnico: Gustavo Villalba, Susana Gutierrez e Iván Clementz.

Fixture:

Liga Rafaelina 1

– Viernes – 15.30 hs: vs Liga Santafesina (cancha 1 Autódromo).

– Sábado – 10 hs: vs. Liga Sanlorencina (cancha Peñarol).

– Sábado – 15.30 hs: vs. Liga Ceresina (cancha 2 Escuelita 9 de Julio).

Liga Rafaelina 2

– Viernes – 16.30 hs: vs. Liga Dep. San Martín (cancha 2 Autódromo) – Interzonal.

– Sábado – 9 hs: vs. Liga Reconquistense (cancha Ben Hur).

– Sábado – 16.30 hs: vs. Asoc. Rosarina (cancha 1 Escuelita 9 de Julio).