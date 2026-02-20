DeportesMidgets Midgets: Carrera suspendida 20/02/2026 Por Redacción SH 5 Compartir FacebookTwitterWhatsAppEmail Este sábado debía realizarse la Octava Fecha del torneo de Midgets del Litoral «Rogelio Mitri». No obstante, las lluvias en el trazado de Vila, hacen que sea imposible por lo que se analizará cuándo se podría correr y se anunciará la reprogramación. TemascarreraMidgetspilotos Compartir FacebookTwitterWhatsAppEmail Relacionadas Mini Midgets: Nuevo triunfo de Gaspar Fler 09/02/2026 Midgets: Suspendida la Séptima Fecha 16/01/2026 Mini midgets: Fler excluido tras la técnica 26/12/2025 Ultimas noticias Escuela Técnica: Después de 20 años, Gerardo Werger deja la Dirección 20/02/2026 Básquet: Cuadrangular amistoso en «El Hogar de los Tigres» 19/02/2026 Copa Departamento Castellanos: El clásico pasó al domingo 19/02/2026