Midgets: Carrera suspendida

Por Redacción SH
Este sábado debía realizarse la Octava Fecha del torneo de Midgets del Litoral «Rogelio Mitri». No obstante, las lluvias en el trazado de Vila, hacen que sea imposible por lo que se analizará cuándo se podría correr y se anunciará la reprogramación.

