Midgets: Con expectativa sunchalense, comienza la Etapa Final del certamen

Luego de tres semanas de espera y una postergación, el Midgets del Litoral vuelve a la actividad para disputar la Octava fecha del campeonato Nº 58 «Rogelio Mitri», en el circuito «Juan F.B. Basso», ubicado en el Predio Deportivo «Octavio Bessone», de Vila.

La competencia de esta noche marcará el inicio de la ronda campeonato, que constará de Cuatro Fechas, tras las cuales se conocerá al nuevo monarca de la especialidad del derrape controlado.

Hará su debut el piloto local Ezequiel Storti, hijo de Ángel Storti (excomisario deportivo de la categoría y ex-presidente de la Asociación Midgets del Litoral). Con antecedentes en karting, Ezequiel competirá con el auto ex-Fernando Merke y lucirá el Nº 200. De esta manera, Vila volverá a tener un piloto local, como lo fueron en su momento Arturo Montruchio, Claudio Gramaglia y el múltiple campeón, el siempre recordado Octavio Bessone.

Los 16 pilotos que buscarán la gloria en la categoría más antigua del automovilismo de la provincia comienzan un nuevo certamen con puntajes distintos según su ubicación en la etapa clasificatoria. Agustín Bonomo, tras ganar la misma y sumar cuatro victorias, parte con 50 puntos. Luego se ubican: Emiliano Torassa con 34, Mariano García con 31, Ezequiel García con 22, Emanuel Martino con 21, Mariano Bacci con 20, Lucas Zbrun con 19, Santiago Eisenacht con 18, Federico Flogna con 16, Tomás Eisenacht con 15, Matías Franco con 14, Leandro Giraudo con 13, Luciano Correnti con 12, Ulises García con 11 y Hernán Filippi con 10.

En el Mini Midgets, las diez primeras posiciones son encabezadas por Facundo Borgnino con 302 puntos; le siguen Gaspar Fler con 280, Agustín Molina con 257, Valentín García con 251, Serafín Liprandi con 246, Bautista Boscatti con 245, Elián Simon con 243, Mariamar Korab con 232, Indio García con 215 y Santiago Mansilla con 214.

La actividad en pista comenzará hoy a las 18.30 con Pruebas Libres, mientras que desde las 20 se disputarán las Series, continuando con las Semifinales, Prefinales y la Final.