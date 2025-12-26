Mini midgets: Fler excluido tras la técnica

El pasado lunes se realizó en la sede de la Asociación Midgets del Litoral la verificación técnica final de la categoría Mini Midgets. Allí se revisaron los autos Nº 31, correspondiente al sunchalense Gaspar Fler, y Nº 28, perteneciente al rafaelino Facundo Borgnino, quienes habían finalizado primero y segundo en pista, respectivamente, en la Final A de la sexta fecha del campeonato.

En el vehículo Nº 28 no se detectaron irregularidades, mientras que en el auto N.º 31 se encontró una anomalía en uno de los elementos controlados. El cilindro del coche presentaba un encamisado que no está contemplado en la letra del reglamento técnico de la especialidad, por lo que se resolvió la exclusión del auto de Gaspar Fler.

Clasificación final

Como consecuencia de esta determinación, Facundo Borgnino fue declarado ganador de la Final A, seguido por Francesco Domínguez y Bautista Boscatti. Completaron las posiciones puntuables Valentín García, Indio García, Ian Gallo, Segundo Yost, Trinidad Windholz, Serafín Liprandi, Santiago Mansilla y Agustín Molina, mientras que Gaspar Fler quedó excluido por técnica.

La crónica de la victoria que finalmente, no fue

Nada parece detener al sunchalense Gaspar Fler en los Mini Midgets. Desde su aparición en la Segunda Fecha ganó las cinco competencias que disputó y de esta manera pasó a liderar las posiciones del campeonato. Había llegado a esta prueba compartiendo el primer puesto con Facundo Borgnino, quien nuevamente lo escoltó y se mantiene segundo en el certamen.

En el tercer lugar arribó Francesco Domínguez, cuarto Bautista Boscatti, quinto Valentín García, sexto Indio García, séptimo Ian Gallo, octavo Segundo Yost, novena Trinidad Windholz, décimo Serafín Liprandi, undécimo Santiago Mansilla y duodécimo Agustín Molina.

La final B tuvo como ganadora a Marimar Korab, seguida por Benjamín Lovera, Máximo Franco, Lisandro Trossero y Leonardo Lovera. Sexto finalizó Fabián Belén y séptimo Elian Simón.

La próxima Fecha, Séptima y última de la etapa clasificatoria, se disputará el 17 de enero de 2026.