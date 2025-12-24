Sociedad Misas de Navidad en parroquia «San Carlos» 24/12/2025 Por Redacción SH 27 Compartir FacebookTwitterWhatsAppEmail Desde la Secretaría de la parroquia «Sn Carlos» remitieron el cronograma de misas y actividades que desarrollarán en el transcurso de esta semana, las cuales compartimos a continuación: TemasmisasNavidadparroquia San Carlos Compartir FacebookTwitterWhatsAppEmail Relacionadas Papá Noel Team: Nueva modalidad, misma ilusión 23/12/2025 Navidad. El único motivo de celebración es el nacimiento de Jesús 20/12/2025 Nuevos horarios de misas en la parroquia «San Carlos» 06/12/2025 Ultimas noticias Zwi Migdal: la imagen del espanto (Tercera parte) 28/12/2025 El Cicles recibió casi 20 millones de pesos del programa provincial «Alentar» 27/12/2025 Fiesta del Cooperativismo: El «Indio» Rojas ya confirmó la nueva fecha 27/12/2025