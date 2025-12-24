Sociedad

Misas de Navidad en parroquia «San Carlos»

Por Redacción SH
27

Desde la Secretaría de la parroquia «Sn Carlos» remitieron el cronograma de misas y actividades que desarrollarán en el transcurso de esta semana, las cuales compartimos a continuación:

